Il giro del mondo in 80 minuti con Orchestra di Piazza Vittorio, su Rai5

Il giro del mondo in 80 minuti, in onda venerdì 27 ottobre su Rai5.

"Una nave salpa per una destinazione ignota. L'unica condizione per potersi imbarcare è portare con sé una canzone. Parte da qui l'ideale viaggio compiuto dall'Orchestra di Piazza Vittorio, compagine romana composta da musicisti provenienti da tutto il mondo, nel concerto scenico 'Il giro del mondo in 80 minuti', che Rai Cultura propone venerdì 27 ottobre alle 23.05 su Rai5" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



La Rai rivela in ultimo: "Tra peripezie e colpi di scena, i viaggiatori-musicisti salgono a bordo e si raccontano con melodie di luoghi e ricordi lontani. Ogni storia diventa un mondo che l'orchestra accoglie in un emozionante mosaico di suoni ed immagini per scoprire infine che abbiamo tutti una storia da raccontare. L'Orchestra di Piazza Vittorio è nata in seno all'Associazione Apollo 11 ed è stata ideata e creata da Mario Tronco e Agostino Ferrente. Direzione artistica e musicale di Mario Tronco."