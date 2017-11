Il genio dimenticato dell'arte inglese: ritratto di William Dobson, su Rai5

In onda martedì 7 novembre su Rai5.

"Non sempre la storia risulta comprensibile e tangibile. A meno che qualcosa o qualcuno non riesca a riportarla in vita per noi. C'è soltanto un modo per farlo: con l'arte. Nel documentario 'Il genio dimenticato dell'arte inglese', che Rai Cultura propone martedì 7 novembre alle 19.15 su Rai5, il critico d'arte e giornalista Waldemar Januszczak ci fa conoscere e appassionare a un artista dell'arte inglese vissuto nella prima metà del XVII secolo: William Dobson. La Corte del Re Carlo I, il Re stesso, Oxford, gli incontri, la Guerra Civile: Januszczak ripercorre tutto ciò che ha ispirato le opere di questo artista restituendo il ritratto appassionante di un genio dimenticato" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.