Il carcere di Halden tra le Cattedrali della cultura, su Rai5

In onda giovedì 2 novembre su Rai5.

"Finestre senza sbarre, con vista panoramica sulla natura: è il carcere di Halden, in Norvegia, che la rivista Time ha definito 'la prigione più umana al mondo'. Il regista Michael Madsen svela il lato nascosto di questo edificio in 'Cattedrali della cultura', in onda giovedì 2 novembre alle 13.35 su Rai5" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.



La Rai sottolinea in conclusione: "Ideato dallo studio di architettura danese Ema, da quando è stato aperto nel 2010, l'istituto penitenziario ospita alcuni dei più pericolosi detenuti norvegesi. Ma possono finestre senza sbarre e con vista sulla natura, aiutare i criminali recidivi? Può una prigione essere veramente 'umana'? Tradizionalmente, le prigioni sono state progettate come luoghi di punizione, dove la tolleranza della società finisce. Eppure questa struttura inverte la tendenza imitando la vita 'normale' e il mondo 'fuori'. Attraverso riprese libere in palese contrasto con la cattività dei prigionieri, Madsen esplora il confine tra gli ideali di riabilitazione e la sete di vendetta e punizione della società."