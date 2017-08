Il Sacred Triangle David Bowie, Iggy Pop e Lou Reed: il docufilm su Rai5

In tv: 'The Sacred Triangle - Bowie, Iggy & Lou 1971 - 1973', in onda mercoledì 2 agosto su Rai5.

"Cosa succede quando tre leggende della musica si incontrano e iniziano a ispirarsi a vicenda? Lo svela il film-documentario 'The Sacred Triangle - Bowie, Iggy & Lou 1971 - 1973', che Rai Cultura propone mercoledì 2 agosto alle 21.15 su Rai5 per il ciclo 'Music Icons'. - viene riportato in un comunicato della tv di Stato - Realizzato con il contributo della ex-moglie di Bowie, Angie, Jayne County, Billy Name della Factory di Andy Warhol e altri personaggi chiave dell'epoca, il film racconta la straordinaria alchimia scaturita dall'incontro delle tre icone della musica, David Bowie, Iggy Pop e Lou Reed, avvalendosi di filmati rari, immagini di archivio ed estratti di esibizioni live."



"Un triangolo intellettuale, in cui Bowie riuscirà a 'salvare' Lou e Iggy dall'oblio e dagli eccessi; un incontro che segnerà una svolta musicale per ognuno di questi artisti, che in poco meno di 3 anni daranno una nuova direzione alla loro arte. Lou Reed, archiviati i Velvet Underground, sprofondò in una grave crisi creativa e psicologica; anche Iggy Pop, perso in un vortice di tossicomania e sull'orlo dello scioglimento con i suoi The Stooges, era giunto ad una impasse. Finché un incontro nel leggendario locale Max's Kansas City di New York si rivelerà cruciale per le loro carriere. Sull'onda del suo enorme successo, Bowie aiuterà gli amici producendo 'Transformer' di Lou Reed (il suo più grande successo commerciale) e 'Raw Power' di Iggy & The Stooges che segnerà la prima rinascita dell'Iguana. I detrattori di David Bowie hanno sostenuto che fosse un 'poseur', un abile catalizzatore di idee altrui rimescolate e fatte proprie con astuzia e premeditazione. Ma anche questa è una forma d'arte: quella di saper cavalcare, e spesso anticipare, lo zeitgeist" prosegue la Rai.



"Il film rivaluta la straordinaria capacità con cui Bowie è stato in grado di cogliere il potenziale artistico dei suoi collaboratori e di concretizzarlo con maestria e lucidità, rubando sì, qualcosa qua e là, ma come sosteneva Albert Einstein - quale fonte più autorevole? - 'il segreto della creatività è saper nascondere le proprie fonti'" si evidenzia in ultimo.