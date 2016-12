Il Mago Merlino è il Signore degli Anelli?

"La leggenda di Merlino può aver ispirato la figura di Gandalf, celebre personaggio de 'Il Signore degli Anelli' nato dalla penna di Tolkien? È l'interrogativo da cui prende il via il secondo episodio della serie 'Alla ricerca dello Hobbit', in onda giovedì 22 dicembre alle 13.40 su Rai5" viene fatto sapere in una nota dalla tv di Stato.



La Rai osserva in conclusione: "Per scrivere i suoi romanzi, Tolkien ha tratto ispirazione da leggende che affondano le radici nella cultura europea antica. John Howe, l'illustratore che ha dato forma visiva a molte opere di JRR Tolkien, visita la foresta di Broceliande, in Francia, per rievocare con il narratore Nicolas Mezzalira la leggenda di Merlino e della Dama del Lago. Il personaggio tolkieniano di Gandalf potrebbe in qualche modo richiamarsi a questo protagonista della cultura popolare europea."