Ida: il film premio Oscar 2015 dalla Polonia comunista, su Rai5

In onda martedì 24 ottobre su Rai5.

"Un'opera in bianco e nero ambientata nella Polonia comunista, che racconta il viaggio di formazione di una giovane novizia alla ricerca delle sue origini. È il film premio Oscar 'Ida' del regista polacco Pawel Pawlikowski, che Rai Cultura propone in prima visione Rai martedì 24 ottobre alle 21.15 su Rai5" infomano in una nota dalla tv di Stato.



"In una plumbea Polonia degli anni '60, un'orfana allevata dalle suore sta per prendere i voti, quando una parente le rivela la verità sul suo passato. Tra gli interpreti, Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik. Nel 2015 il film ha vinto il Premio Oscar per il Miglior film straniero" informa infine la Rai.