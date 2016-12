I segreti della black music sono nel DNA

"Studiare musica è fondamentale per migliorarsi e per coltivare il proprio talento. Ma per chi fa un certo tipo di musica - funk, R'n'B, Soul - c'è qualcosa che va oltre lo studio e l'esercizio pratico: il patrimonio genetico. Nel nuovo appuntamento con 'Variazioni su tema', in onda mercoledì 21 dicembre alle ore 21.15 su Rai5, GeGé Telesforo e Francesco Tromba incontrano il professore emerito Larry White e sua moglie Sharon per farsi svelare i segreti della black music" si annuncia in una nota.