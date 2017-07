I segreti del sottosuolo per svelare quelli del Big Bang, su Rai5

in tv: 'I segreti del sottosuolo', in onda sabato 29 luglio su Rai5.

"Dai tesori naturali alle meraviglie dell'archeologia, fino ai laboratori sotterranei dove si cerca di ricostruire il Big Bang: sotto i nostri piedi esiste una realtà spesso sconosciuta" viene riferito in un comunicato della Rai.

"A raccontare questo mondo nascosto sotto la superficie terrestre è la serie 'I segreti del sottosuolo', che Rai Cultura propone da sabato 29 luglio alle 14.40 su Rai5" prosegue la tv di Stato.



"Spaziando tra archeologia, geologia e tecnologia, la serie in tre episodi racconta esplorazioni, scoperte e segreti dell'ultima frontiera su questo pianeta. Il primo episodio va alla scoperta delle meraviglie sotterranee che sono opera della natura, tesori formati da millenni di paziente azione degli elementi. Grazie alla tecnologia moderna, un team di speleologi subacquei oggi può esplorare laghi e fiumi sotterranei prima irraggiungibili, aprendo la strada a nuove scoperte e osservazioni scientifiche. Ma già nell'antichità l'uomo aveva imparato a sfruttare il sottosuolo, ad esempio per raccogliere e conservare l'acqua piovana e rifornire città come Petra o Bisanzio" si osserva in conclusione.