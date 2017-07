I romanzi degli altri: il doc sul Premio Strega Europeo, su Rai5

In tv: 'I romanzi degli altri', in onda lunedì 24 luglio su Rai5.

"Una giuria composta in gran parte da scrittori italiani, vincitori e finalisti del Premio Strega, vota il miglior romanzo europeo pubblicato in Italia nell'ultimo anno e vincitore di un importante premio letterario nel proprio paese" spiega in un comunicato la Rai.

"È il Premio Strega Europeo, che celebra i migliori romanzi del nostro continente. 'Il premio dei premi', come lo ha definito Giovanni Solimine, presidente della Fondazione Bellonci. ll documentario, prodotto da Rai Cultura, dal titolo 'I romanzi degli altri', in onda lunedì 24 luglio alle 22.40 su Rai5, racconta l'edizione 2017 del Premio" prosegue la tv di Stato.

"L'Europa e l'Italia, con i loro scrittori, sono stati i protagonisti di due intense giornate di letteratura offerte al pubblico romano il 4 e il 5 luglio scorsi nella Basilica di Massenzio" si continua.



Si chiarisce inoltre: "Dialoghi fra autori italiani e stranieri, racconti, riflessioni, letture e musica hanno reso la grande letteratura protagonista nel centro storico di Roma. Cinque i romanzi candidati al premio, opere scritte da autori di livello internazionale. Romanzieri di prima grandezza che si sono spesso misurati anche col teatro e il cinema."

"Oltre alla Fondazione Bellonci, che è l'anima del Premio Strega, la manifestazione è promossa dalla Casa delle Letterature, dal Festival Internazionale Letterature di Roma e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea" si segnala infine.