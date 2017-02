I predatori dell'arte perduta per il progetto di un Fuhrermuseum

Nuovo episodio de 'I predatori dell'arte perduta, in onda martedì 28 febbraio su Rai5.

"Monaco di Baviera, 2013. In un appartamento di proprietà di Cornelius Gurtlitt viene ritrovata una enorme quantità di capolavori scomparsi durante il Nazismo" viene esposto in una nota dalla Rai.



"Come sono finiti lì? Lo svela il secondo episodio della serie 'I predatori dell'arte perduta', in onda martedì 28 febbraio alle 20.30 su Rai5. Il padre di Gurtlitt era stato incaricato da Hitler di comprare opere d'arte per il progetto di un immenso Fuhrermuseum" diffonde in ultimo la tv di Stato.