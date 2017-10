I predatori dell'arte perduta: comprendere Cézanne, su Rai5

In onda lunedì 23 ottobre su Rai5.

"Pur avendo ispirato generazioni di artisti e pittori, moderni e contemporanei, la carriera in vita di Paul Cézanne ha conosciuto forti alti e bassi" viene rivelato in un comunicato dalla Rai.



"Eppure oggi i suoi quadri sono oggetto di valutazioni stellari. Il perché è nel nuovo episodio della serie in prima visione 'I predatori dell'arte perduta', in onda lunedì 23 ottobre alle 18.45 su Rai5" illustra infine la tv di Stato.