I pigmei Baka svelano i segreti del Congo

"La foresta pluviale del Congo cela da sempre, dietro ad un muro di verde apparentemente impenetrabile, un mondo popolato da innumerevoli specie. Le racconta il nuovo episodio della serie 'Wild Africa', in onda sabato 4 febbraio alle 14.10 su Rai5" si rende noto dalla tv di Stato.



La Rai spiega infine: "La chiave per scoprire i segreti del Congo è quella di conoscere i popoli che vi abitano: i pigmei Baka sono gli abitanti umani della foresta e le loro vite sono strettamente collegate a quelle degli animali e delle piante. L'episodio mostra le loro battuta di caccia e spiega come il crescente commercio di carne selvatica minacci la loro esistenza, così come quella degli animali selvatici della giungla."