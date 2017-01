I misteri di Londra raccontati nell'Europa tra le righe

"Multiculturale, multietnica, capitale pop della vita culturale inglese ed europea. Dal dopoguerra Londra è stata al centro di movimenti artistici e cassa di risonanza di fenomeni sociali e di costume, poi 'esportati' e sperimentati nel resto del mondo. Quattro voci autorevoli del panorama letterario inglese, da Peter Ackroyd ad Hanif Kureishi, svelano il fascino segreto di questa città nel secondo episodio della serie 'Europa tra le righe', in onda martedì 24 gennaio alle 19.25 su Rai5" viene riferito in un comunicato dalla tv di Stato.



"Anche se molti non la ritengono più una 'città inglese', ma una metropoli che sfugge a ogni classificazione, Londra ha una personalità tale che ancora oggi molti scrittori l'hanno scelta come soggetto-oggetto dei loro romanzi. C'è chi, come William Boyd, ne racconta il sottobosco, i clochard e gli emarginati che vivono lungo il Tamigi, invisibili agli occhi degli abitanti della City o di Mayfair, e chi come Peter Ackroyd, ne descrive lo sviluppo, dal Medioevo ad oggi, in una vera e propria 'biografia', quasi si trattasse di un essere vivente e di un personaggio anziché di una città" prosegue la Rai.



"Joseph Connolly invece ci accompagna per mano alla ri-scoperta di quartieri lontani dalla frenesia ipercreativa del centro, ma ancora affascinanti per quanto demodé, quasi fossero congelati e fermi a epoche passate. Chiude la puntata l'incontro eccezionale, nella sua casa di Hammersmith, con Hanif Kureishi, uno dei primi scrittori di 'world fiction' o 'letteratura etnica', che, negli Anni Ottanta, con 'My Beautiful Laundrette' ha per primo scardinato l?immagine di una Londra solo 'inglese', ma città dove convivono molte etnie e culture, non senza conflitti e contraddizioni" si precisa in conclusione.