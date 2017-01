I meccanismi della natura negli ecosistemi acquatici, su Rai5

"L'acqua è l'elemento vitale che copre gran parte della superficie terrestre. Dal Pantanal brasiliano alle mangrovie del Bangladesh fino alla Grande Barriera Corallina - si fa sapere in un comunicato dalla tv di Stato -, questo elemento crea delicati ecosistemi nei quali è necessario rispettare molti equilibri tra piante e animali per la sopravvivenza delle specie. L'ultimo episodio della serie 'I meccanismi della natura', in onda domenica 29 gennaio alle 14.00 su Rai5, spiega questi delicati equilibri mostrando come, dall'ultimo dei microorganismi al più grande dei mammiferi, esista una catena di legami lunga e articolata, fondamentale per garantire la vita negli ecosistemi acquatici. Gli scienziati hanno dimostrato che basta allontanare un granchio operoso dalle paludi bangladesi per mettere a rischio la vita degli alberi, e che basta una spugna nel reef per garantire il perfetto riciclo di materiali e sostanze nutritive che alimentano la fioritura del plancton, cibo preferito delle balene."