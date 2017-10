I grandi della letteratura italiana: Cesare Pavese, su Rai5

In onda lunedì 30 ottobre alle 21.15 su Rai5.

"Negli anni del fascismo, nelle maglie della sua censura a volte accadevano miracoli, come la pubblicazione dei primi libri di Cesare Pavese e la fondazione della casa editrice Einaudi. Accadeva a Torino, la città che Pavese ha messo al centro dei suoi libri, insieme all'altra metà del suo mondo: le Langhe, e la via di mezzo che è la collina torinese" si espone in una nota dalla Rai.



"Lo racconta Edoardo Camurri in 'I grandi della letteratura italiana', in onda lunedì 30 ottobre alle 21.15 su Rai5. Dai versi narrativi di Lavorare stanca al romanzo Paesi tuoi, gli inizi di Pavese mostrano subito uno scrittore di razza" prosegue la tv di Stato.



Si sottolinea: "È lo stesso che come traduttore e critico ha letterariamente 'scoperto l'America', i suoi grandi scrittori, gli spazi infiniti, il vitalismo e la violenza delle grandi città americane e degli spazi extra urbani."



Viene riportato in conclusione: "Il mito americano incontra presto i miti della civiltà contadina, poi quelli della grande tradizione occidentale, in primis quella greca. Nascono i Dialoghi con Leucò e poi gli altri romanzi come Il diavolo sulle colline e La luna e i falò. A raccontare l'incontro tra Pavese e la cultura americana anche Torino e il suo Museo del Cinema, senza dimenticare i posti delle Langhe, la Santo Stefano Belbo di molte delle sue opere. Ospite della puntata è Ernesto Ferrero, piemontese, scrittore, per anni editore e direttore del Salone del Libro di Torino. Con i critici Marco Belpoliti ed Emanuele Trevi."