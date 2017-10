I grandi della letteratura italiana: Carlo Emilio Gadda ed Eugenio Montale

In onda lunedì 23 ottobre su Rai5.

"Un doppio appuntamento per raccontare due protagonisti della nostra letteratura del Novecento. Edoardo Camurri ripercorre la vita e le opere di Carlo Emilio Gadda ed Eugenio Montale a 'I grandi della letteratura italiana' - diffonde in un comunicato la tv di Stato -, in onda lunedì 23 ottobre dalle 21.15 su Rai5."



"Carlo Emilio Gadda è uno dei massimi prosatori del Novecento italiano. La sua lingua è viscerale e precisa - prosegue dunque la Rai -, ricchissima di termini colti, tecnici, dialettali, arcaici, popolari. Gadda è un ingegnere lombardo che ha partecipato tragicamente alla Grande Guerra e la sua vicenda personale è strettamente legata alla sua opera letteraria."



"Tutta la puntata si snoda lungo questo binario biografico e bibliografico per giungere all'edificazione di una precisa filosofia gaddiana: l'attenzione maniacale e nevrotica nei confronti del disordine del mondo, delle infinite relazioni tra le cose, del caos, del gomitolo, di questo barocco naturale (che è la vita) in cui ciascun ente finisce con l'essere inesorabilmente vittima e carnefice" si continua.



"Le riprese sono state girate presso il Museo Ettore Guatelli di Ozzano Taro - viene chiarito quindi -, a Collecchio, in provincia di Parma: un luogo formidabile dove Ettore Guatelli, maestro elementare, collezionista visionario e intellettuale autodidatta, ha accumulato e ossessivamente disposto, in un lavoro durato tutta una vita, migliaia di oggetti della civiltà contadina."



"Intervengono i critici Marco Belpoliti e Giulio Ferroni, ospite Daniela Ranieri. Alle 22.10 segue la puntata dedicata a Eugenio Montale. Pochi altri poeti al mondo hanno saputo rappresentare il sentimento del proprio tempo con altrettanta precisione. Il suo 'male di vivere' è stato la risposta dell'individuo alle barbarie di massa che il secolo breve andava preparando. Dagli Ossi di seppia a Le Occasioni, da La Bufera a Satura, Montale si è imposto subito come poeta canonico della tradizione novecentesca italiana. Dal simbolismo iniziale fino all'ironia nera delle ultime raccolte, i versi di Montale ci accompagnano nell'atto di guardare il mondo con l'occhio della grande poesia. In due delle tre città della sua vita abbiamo filmato il racconto dell'opera di Montale. A Genova: fra le vie strette, al borgo marinaro di Boccadasse, fino all'acquario, dove i bellissimi e insieme mostruosi pesci in vasca, sembrano delle nuove muse poetiche. E poi a Milano: il 'Corriere' in via Solferino dove Montale lavorò per molti anni e il teatro Alla Scala, dove fu critico musicale. Il critico e scrittore Giuseppe Marcenaro, ospite della puntata, ci ha poi raccontato l'animo genovese del poeta. Con i critici Matteo Marchesini e Giulio Ferroni" si riferisce in ultimo.