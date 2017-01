I "giochi di prestigio" del Bernini in piazze e chiese di Roma

"Fuoco, acqua, montagne, luce. Bernini è un mago che muove gli elementi nel marmo e dà al marmo la forma e i colori della natura. Il quinto episodio della serie 'La libertà di Bernini', in onda lunedì 9 gennaio alle 20.15 su Rai5, svela i 'giochi di prestigio' con cui Bernini ha trasformato le piazze e le chiese di Roma in palcoscenici della vita e dell'arte" si riporta in una nota dalla tv di Stato.



"In un percorso dove la libertà dell'artista si esprime in modo imprevedibile. Una fase che comincia male - viene esposto quindi dalla Rai -, nel 1644, con l'arrivo di papa Pamphili, che sembra essergli ostile. Non sarà così, perché proprio Innocenzo X mette Gian Lorenzo in condizione di trasformare il volto di Roma, dalla Fontana dei fiumi in piazza Navona, alle rocce di Montecitorio, e di costruire nelle chiese gruppi scultorei come fossero scene teatrali: dalla Cappella Chigi in S. Maria del Popolo all'Estasi di Santa Teresa in S. Maria della Vittoria."



"Il professor Tomaso Montanari racconta la vita e le opere del padre del Barocco Gian Lorenzo Bernini nella serie in otto puntate 'La libertà di Bernini'. In ogni episodio, Montanari descrive il percorso di questo genio dell'arte italiana, seguendolo anno dopo anno lungo gli ottant'anni di vita dell'artista. Di origini fiorentine, Bernini era nato a Napoli nel 1598. Il suo arrivo a Roma, negli anni di papa Paolo V Borghese e la conoscenza del cardinal nipote Scipione Borghese, gli aprirono la strada di un precoce successo" si prosegue.



"Dalle sculture della Galleria Borghese al Baldacchino di San Pietro - si osserva in ultimo -, dai busti ai ritratti pittorici, da Santa Bibiana a Sant'Andrea al Quirinale, dall'Estasi di Santa Teresa al corpo morente della Beata Ludovica Albertoni, in ogni puntata la lettura critica delle opere si integra con il contesto storico e con lo sguardo alla produzione artistica del suo tempo, per un vero e proprio viaggio nella Roma del '600."