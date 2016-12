I coccodrilli del lago Turkana

"In uno dei luoghi più inospitali del pianeta hanno trovato dimora coccodrilli giganteschi e voraci. È il lago Turkana, il più grande dei laghi della Rift Valley, protagonista del nuovo episodio della serie 'Wild Africa', in onda sabato 31 dicembre alle 14.05 su Rai5" viene scritto in una nota della tv di Stato.



"Qui le temperature raggiungono rapidamente i 50 gradi e la terra viene battuta dagli implacabili venti del deserto. Sulle sue rive è possibile incontrare enormi coccodrilli: più di 10 mila esemplari che si crogiolano nelle acque basse di questo lago. Malgrado l'ambiente ostile - comunicano infine dalla Rai -, uomini e animali hanno imparato a convivere e a sopravvivere."