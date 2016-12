I Nibelunghi come gli Hobbit di Tolkien? Alla caccia dell'Oro perduto del Reno

"Sigfrido, i Nibelunghi e l'Oro perduto del Reno possono aver ispirato Tolkien? L'illustratore John Howe, conceptual artist dei film di Peter Jackson, prova a scoprirlo nel nuovo episodio della serie 'Alla ricerca dello Hobbit', in onda mercoledì 28 dicembre alle 13.40 su Rai5" espongono in un comunicato dalla tv di Stato.



"Howe è in Germania e - con l'aiuto dello scrittore canadese David Day, che ha dedicato gran parte della sua vita all'opera di Tolkien - individua i tratti comuni fra la saga epica dei Nibelunghi e i personaggi de 'Il Signore degli Anelli'" specifica in ultimo la Rai.