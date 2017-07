I "Discorsi alla nazione" di Ascanio Celestini, su Rai5

In tv: nuovo appuntamento con 'Celestini, un passo avanti, uno di lato', in onda sabato 29 luglio su Rai5.

"In un metaforico paese contemporaneo o futuro che attraversa una surreale guerra civile, alcuni cittadini rivelano pensieri, paure e violenze quotidiane, in attesa che un tiranno li liberi dalla guerra e dalla democrazia (e dall'aspirazione alla democrazia). È lo spettacolo 'Discorsi alla nazione' che Rai Cultura propone sabato 29 luglio alle 21.15 su Rai5, ultimo appuntamento con il ciclo teatrale 'Celestini, un passo avanti, uno di lato'" si rende noto dalla tv di Stato.

"Nella luce scura e blu del palco, con il rumore di una pioggia incessante resa dal cadere cadenzato di una goccia d'acqua, si snodano le storie di cinque condomini di uno stesso palazzo, cittadini-sudditi di uno stato in rovina, dilaniato da una guerra tra aspiranti tiranni" prosegue la Rai.



Viene descritto in ultimo: "Tra la scarna scenografia, i cinque personaggi, tutti interpretati da Ascanio Celestini, si raccontano, dando un quadro della loro vita privata e della violenza che alberga nel loro animo, figlia e allo stesso tempo madre della realtà che si trovano a vivere. 'Ho immaginato alcuni aspiranti tiranni che provano ad affascinare il popolo per strappargli il consenso e la legittimazione' spiega Celestini. Registrato al Teatro Bonci di Cesena nel 2014."