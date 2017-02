I "Concerti Grossi" di Arcangelo Corelli su Rai5

I 'Concerti Grossi', in onda giovedì 23 febbraio su Rai5.

"Considerato tra i più grandi compositori del periodo barocco, ha dato un contributo fondamentale allo sviluppo della forma musicale della sonata e del concerto grosso divenendo un punto di riferimento per tutti i violinisti-compositori successivi" viene spiegato in una nota dalla Rai.



"Rai Cultura rende omaggio al compositore Arcangelo Corelli (1653-1713) con la sua opera più nota e rappresentativa, i 'Concerti Grossi', in onda giovedì 23 febbraio alle 22.15 su Rai5. La versione che viene proposta è quella eseguita nel luglio 2013 dall'Accademia Bizantina presso la Basilica di S. Maria della Passione di Milano. Diretta dal maestro Ottavio Dantone, l'Accademia esegue i 'Concerti Grossi op. VI n. 1, 3, 5, 6, 7 e 8'. Giovedì 9 marzo sarà proposta la seconda parte del concerto" segnala in ultimo la tv di Stato.