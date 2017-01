Human, la musica: il processo creativo del compositore Armand Amar

"Uno sguardo esclusivo alla realizzazione delle musiche e dei suoni che hanno composto la colonna sonora di 'Human' - comunica la tv di Stato -, il progetto-documentario del fotografo francese Yann Arthus Bertrand. È il lungometraggio 'Human, la musica', in onda giovedì 5 gennaio alle 18.50 su Rai5 Il filmato segue il processo creativo, durato sei mesi, che ha guidato il lavoro del compositore Armand Amar."



Dalla Rai diffondono in conclusione: "Autore di fiducia del regista Yann Arthus Bertrand, Amar ha composto musiche che sono state eseguite da cantanti e da musicisti provenienti da tutto il mondo, come Youssou N'Dour, Ravid Kahalani, Ghada Shbeir e l'Orchestra Filarmonica di Praga. Il documentario contiene anche le interviste agli arrangiatori, ai tecnici e ai cantanti e musicisti che si sono riuniti per creare un eclettico panorama musicale."