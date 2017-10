Guns N' Roses: Appetite for Destruction: il docufilm su Rai5

Il film-documentario 'Guns N' Roses: Appetite for Destruction' in onda venerdì 20 ottobre su Rai5.

"Nel 2012 i Guns N' Roses si sono esibiti in una serie di trascinanti concerti per celebrare i 25 anni di 'Appetite for Destruction' - si fa sapere in un comunicato dalla Rai -, il loro album più amato e venduto, e i 4 anni di 'Chinese Democracy', loro ultimo album in studio."



"Il film-documentario 'Guns N' Roses: Appetite for Destruction', che Rai Cultura propone venerdì 20 ottobre alle 22.50 su Rai5, riunisce i titoli dei due celebri album per rivivere il trascinante live tenuto dalla band a Las Vegas. Il film diretto da Kerry Asmussen documenta lo show antologico di Axl Rose e soci nel grande teatro di Las Vegas di cui i Guns erano 'resident band'. In scaletta, i greatest hits del gruppo" conclude la tv pubblica.