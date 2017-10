Great American Railroad Journeys: Prossima Fermata America, su Rai5

Al via su Rai5 una nuova serie, da lunedì 23 ottobre.

"Il viaggio ferroviario di Michael Portillo in America fa tappa in Nuovo Messico. Nel nuovo episodio della serie in prima visione 'Great American Railroad Journeys - Prossima Fermata, America', in onda lunedì 23 ottobre alle 20.15 su Rai5, la guida Appleton conduce Portillo a Santa Fe, in passato avamposto dell'impero spagnolo e oggi capitale del Nuovo Messico, con la sua bellissima architettura coloniale. Da qui salirà a bordo della ferrovia che arriva al Grand Canyon e sorvolerà uno dei luoghi più straordinari che esistano al mondo, la spettacolare gola che il fiume Colorado ha scavato in milioni di anni" viene segnalato in una nota dalla tv di Stato.