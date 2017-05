Gli U2 svelano i segreti dei loro video, su Rai5

'Video Killed The Radio Star', in onda martedì 23 maggio su Rai5.

"Hanno venduto più di 170 milioni di dischi e ricevuto il maggior numero di Grammy Award per un gruppo - rivela in un comunicato la Rai -, ben 22 premi. Da sempre si sono distinti per l'attenzione a temi sociali come la questione irlandese e i diritti civili."

"Gli U2 sono i protagonisti del nuovo episodio della serie 'Video Killed The Radio Star', in onda martedì 23 maggio alle 18.25 e in replica alle 22.45 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'" prosegue la tv di Stato.



"Nel corso della puntata, Bono e The Edge commentano in prima persona i loro video più spettacolari, inclusi 'The Sweetest Thing' e 'Numb'. Gli U2 sono un gruppo musicale rock irlandese formatosi a Dublino nel 1976" si continua.

Viene puntualizzato in conclusione: "Il gruppo è composto da Paul David Hewson, in arte Bono (cantante), David Howell Evans in arte The Edge (chitarrista), Adam Clayton (bassista) e Larry Mullen Jr. (batterista)."