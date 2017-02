Gli Abba ancora tra le Rock Legends dopo 35 anni

"Era il 1982 quando gli Abba si scioglievano, eppure ancora oggi la loro musica è ovunque. Rai Cultura dedica al celebre quartetto svedese il primo episodio della nuova serie 'Rock Legends', che racconta vita e carriera di grandi interpreti della musica rock e pop, in onda da venerdì 3 febbraio alle 18.50 su Rai5 per lo spazio pomeridiano di 'Ghiaccio bollente'" si comunica dalla tv di Stato.



"Le canzoni degli Abba hanno un'immediatezza e una limpidità che le rendono il non plus ultra della pervasività pop. E hanno fatto dei loro autori la band non anglosassone più celebre della storia - prosegue inoltre la Rai -, anche negli Usa e nel Regno Unito. La storia di questi quattro musicisti svedesi, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Anni-Frid Lyngstad (A.B.B.A.), è atipica rispetto a quella delle popstar anglosassoni. Mentre quelle calcavano i palchi di mezzo mondo e si davano il cambio a 'Top of the Pops', gli Abba si facevano le ossa cercando di conquistare una finestra all'Eurovision Song Contest, accanto a Gigliola Cinquetti e Nicola di Bari. Ci riuscirono nel 1974 con 'Waterloo', che sbaragliò la debole concorrenza e dalla Scandinavia li portò alla ribalta mondiale. Tratta dal loro secondo, omonimo album, la canzone è un mix di equilibrio e colori sgargianti, pomposità ed essenzialità, elementi che sarebbero stati il principale tratto distintivo del loro stile."



"Nata come energico pop-rock condito di chitarroni e venature rock'n'roll, fu spogliata in fase di lavorazione, ristudiata in chiave 'disco' da Benny Andersson e Björn Ulvaeus, principali autori dei brani della band nell'arco di tutta la carriera e factotum di tutti i dischi" viene reso noto in conclusione.