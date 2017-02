Gino e Michele dopo 40 anni sono "Passati col rosso"

Il reading 'Passati col rosso' in onda sabato 4 febbraio su Rai5.

"C'è sempre una prima volta. Quella di Gino e Michele a teatro arriva al quarantesimo compleanno della coppia, con il reading 'Passati col rosso', che Rai Cultura propone sabato 4 febbraio alle 21.50 su Rai5. Gino e Michele si conoscono dall'adolescenza e lavorano insieme dal 1976, anno del debutto ai microfoni di Radio Popolare con la trasmissione di satira e amenità varie 'Passati col rosso'" viene illustrato in una nota della tv di Stato.



"È proprio con questo titolo che nasce il reading di questi due autori comici e satirici, che hanno attraversato da protagonisti l'Italia tra tv, teatro, libri e giornali. Alternandosi tra citazioni da 'Cuore', 'Tango', dai testi che hanno scritto per Paolo Rossi e Aldo Giovanni e Giacomo, a quelli che hanno reso famosa 'Smemoranda' e la fortunatissima serie 'Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano', Gino e Michele percorrono la storia del nostro Paese. Le musiche dal vivo sono di Folco Orselli, Vincenzo Messina, immagini tratte dalle opere dal pittore Marco Petrus, aiuto regia Riccardo Mallus, regia Paolo Rossi" diffonde in ultimo la Rai.