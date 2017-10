Gianni Schicchi: Rai5 omaggia il baritono Rolando Panerai

L'opera 'Gianni Schicchi' in onda giovedì 12 ottobre su Rai5.

"Grande baritono e vero professionista del canto, da oltre 65 anni calpesta i palcoscenici lirici più celebri al mondo e conta più di 150 opere in repertorio. Rai Cultura rende omaggio alla voce di Rolando Panerai, che il prossimo 17 ottobre compirà 93 anni, con una delle sue interpretazioni più celebri, 'Gianni Schicchi'. L'opera, in onda giovedì 12 ottobre alle 22.20 su Rai5, è proposta nella versione firmata da Mario Monicelli per il Teatro Comunale di Firenze nel 1998" si segnala in un comunicato dalla tv di Stato.



"Ispirata a un episodio del canto XXX dell'Inferno in cui Dante scendendo nell'ottava bolgia incontra Gianni Schicchi condannato per il peccato di falsa testimonianza, è l'unica opera buffa composta da Puccini e assieme a 'Il Tabarro' e Suor Angelica compone il cosiddetto Trittico. Sul podio dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino il direttore musicale James Conlon, oggi alla guida dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. Regia televisiva di Tullia Ferrero" viene esposto infine.