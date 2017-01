Gerusalemme: la nascita di una città santa nella serie su Rai5

"È una delle più antiche e sacre città al mondo, luogo conteso e venerato dai fedeli di tre religioni. A Gerusalemme e alla sua storia è dedicata la serie Bbc in tre episodi 'Gerusalemme: nascita di una città santa', che Rai Cultura propone da mercoledì 18 gennaio alle 19.30 su Rai5" diffondono in una nota dalla tv di Stato.



Dalla Rai sottolineano: "Distrutta e ricostruita molte volte, è una città straordinaria dove bellezza e inquietudine convivono. Tra luoghi di culto cari a ebrei, cristiani e islamici, lo storico Simon Sebag-Montefiore indaga su come e perché Gerusalemme è diventata la città santa delle tre religioni monoteiste."



Si prosegue inoltre: "Quali tensioni la percorrono, quali forze la mantengono ancora al centro della vita religiosa di milioni di persone? Nel primo episodio, Simon Sebag-Montefiore spiega come in origine non era che un villaggio cananeo costruito su una collina brulla ai margini del deserto e vicino a una sorgente d'acqua."



"Urusalem, questo il suo primo nome, era destinata però a un grande futuro. Forte dei suggestivi racconti della Bibbia, lo storico ripercorre tra scavi archeologici, vicoli e luoghi di culto, la storia del tempio di Re Salomone, dalla sua costruzione fino alla furia di un uomo, Gesù Cristo, che avrebbe cambiato il destino dell'Occidente" si segnala in conclusione.