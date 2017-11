George Harrison Up Close and Personal - La rivoluzione dell'anima: il doc

Ghiaccio bollente, in onda sabato 4 novembre su Rai5.

"Era il più giovane dei Beatles, un uomo semplice e spirituale. E lo chiamavano 'The Quiet One', anche se aveva un grande senso dell'umorismo. Il documentario 'George Harrison Up Close and Personal - La rivoluzione dell'anima' che Rai Cultura propone sabato 4 novembre alle 23.20 su Rai5, esplora la vita del più solitario dei Beatles attraverso interviste a coloro che gli sono stati più vicini, dall'infanzia fino alla scomparsa avvenuta nel 2001" viene spiegato in una nota della tv di Stato.



La Rai espone in ultimo: "Grande appassionato di automobilismo, dopo lo scioglimento del gruppo l'artista intraprende la carriera individuale, non solo come musicista ma anche come produttore musicale e cinematografico. Il documentario descrive gli anni dell'infanzia, la vita in famiglia, le scelte artistiche e spirituali. Alle interviste si alternano rari filmati che testimoniano il suo talento musicale, gli anni passati con i Beatles e le sue convinzioni spirituali, che gli sono state di conforto fino alla scomparsa, a soli 58 anni."