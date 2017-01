George Harrison - Living in the Material World: il docufilm di Martin Scorsese

"Un ritratto fra pubblico e privato dell'ex Beatles più riservato - rivela in una nota la tv di Stato -, a firma di uno dei più amati registi di Hollywood. È il film-documentario 'Living in the Material World' con la regia di Martin Scorsese, che Rai Cultura propone in due parti, da martedì 3 gennaio alle 23.10 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'. Nel documento Scorsese ripercorre la vita di George Harrison, dai primi anni a Liverpool al grande successo, dai viaggi in India che segnarono una svolta spirituale nella vita dell'artista alla prematura scomparsa nel 2001. Sotto forma di una cronistoria, con l'uso di materiali di repertorio e filmati privati inediti, interviste e canzoni, Scorsese racconta tutte le passioni del musicista inglese e per farlo chiama a raccolta anche i suoi amici più intimi: Eric Clapton, Tom Petty, Terry Gilliam, il pilota di Formula 1 Jackie Stewart, oltre alla seconda moglie Olivia e il figlio Dhani."