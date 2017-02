Frank Sinatra visto dal premio Oscar Alex Gibney: il documentario

Il film 'Sinatra - All or Nothing at All', in onda mercoledì 15 febbraio su Rai5.

"È stato uno dei personaggi più carismatici mai apparsi nell'industria dello spettacolo e grazie alle sue canzoni è stato amato in tutto il mondo. A cento anni dalla nascita - viene riportato in un comunicato dalla tv di Stato -, il regista premio Oscar Alex Gibney (Taxi to the Dark Side, Going Clear: Scientology and the Prison of Belief) firma un eccezionale ritratto di Frank Sinatra, nel film 'Sinatra - All or Nothing at All' che Rai Cultura propone mercoledì 15 febbraio alle 21.25 su Rai5."



"Grazie a interviste d'archivio, ricordi di amici e famigliari e materiali inediti, il documentario si snoda attraverso le canzoni che Sinatra scelse per il suo concerto d'addio a Los Angeles nel 1971, ripercorrendo una storia personale e artistica irripetibile. Il Sinatra di Gibney non è glorificato ciecamente, ma nemmeno descritto con pregiudizio. Attraverso un lavoro documentaristico di alto livello, il regista racconta luci ed ombre di una personalità complessa: professionista dalla irrefrenabile potenza creativa, divo egocentrico, donnaiolo, difensore dei diritti dei musicisti neri negli anni '50, anni in cui gli Stati Uniti applicano la segregazione razziale, ma allo stesso tempo simpatizzante - e forse complice - di personalità mafiose" prosegue la Rai.



"Frank Sinatra: un Oscar, 21 Grammy, 2 Emmy, la Medaglia del Congresso, quattro mogli, le canzoni conosciute universalmente, da quelli che lo hanno vissuto in prima persona e da quelli che hanno vissuto il mito di seconda mano: Strangers in the Night, My Way, It Was a Very Good Year, Fly Me To The Moon" si precisa in ultimo.