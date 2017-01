Foresta brasiliana a rischio: ne rimane solo il 7%

"Quinto paese al mondo per estensione, è un paradiso di fauna selvatica, habitat estremi e paesaggi mozzafiato. Tra le sue montagne, i mari, le foreste pluviali, i deserti e i fiumi si nascondono le ultime frontiere selvagge del nostro pianeta. La serie 'Brazil, a natural history', che Rai Cultura trasmette a partire da venerdì 6 gennaio alle 14.50 su Rai5, racconta uno dei luoghi più straordinari, il Brasile" si fa sapere in un comunicato dalla tv di Stato.



"Attraverso paesaggi da favola, la serie in cinque episodi svela il paradiso naturale di questo immenso paese: la foresta pluviale più grande del mondo, con la sua affascinante biodiversità; le ampie paludi, i fiumi, le foreste tropicali e le sue vaste e incantevoli praterie" prosegue la Rai.



"Protagonista del primo episodio è la foresta brasiliana che un tempo si estendeva lungo la costa per migliaia di chilometri. Ora ne è rimasta solo il 7%. Eppure è ancora la dimora di molti animali straordinari. Come le scimmie Muriqui o i Coati - si espone in conclusione -, bizzarre creature dai lunghi nasi flessibili e code a fasce."