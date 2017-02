Filumena Marturano e non solo a Save The Date

"Lo spettacolo dell'anno, 'Filumena Marturano' di Liliana Cavani, il 'Falstaff' di Verdi alla Scala e la mostra dedicata al pittore avanguardista Giacomo Balla; e ancora, lo spettacolo 'Pinocchio' di Antonio Latella e, dopo il rock musical 'American Idiot', l'intervista all'autrice di origine musulmana più venduta in Turchia: Elif Shafak" comunica la Rai.



La tv pubblica di Stato espone dunque: "Sono gli appuntamenti che il programma di Rai Cultura 'Save The Date' racconta nella puntata in onda venerdì 3 febbraio alle 20.40 su Rai5. Indimenticabile commedia del secondo dopoguerra, 'Filumena Marturano' è il simbolo di un Paese che si ridesta dalle sue stesse ceneri e tenta di riconquistare la dignità calpestata dalle leggi razziali nazifasciste e sotterrata dalle macerie, sotto i colpi dei bombardamenti."



"'Save the date' segnala lo spettacolo di Liliana Cavani al Teatro Quirino di Roma - si fa sapere -, che ripropone uno dei testi di Eduardo De Filippo più rappresentati e noti anche all'estero, un testo con cui la regista, al suo debutto in prosa, riesce a dialogare rispettosamente, rendendo questa edizione di Filumena Marturano lo spettacolo dell'anno."



"Obiettivo anche sul Teatro alla Scala: dopo la 'Madama Butterfly' la programmazione prosegue con l'opera di Giuseppe Verdi, 'Falstaff', con la regia di Damiano Michieletto e la direzione del maestro Zubin Metha che danno alla rappresentazione un aspetto familiare, ambientando l'opera nella Casa di riposo per musicisti che Verdi fece costruire prima della sua morte" si prosegue.



Viene chiarito in ultimo: "'Save the Date', poi, arriva ad Alba in provincia di Cuneo, per la mostra curata da Ester Coen alla Fondazione Ferrero 'Futur Balla', dedicata a Giacomo Balla e alla corrente artistica di cui era esponente di spicco: il Futurismo. E ancora, il 'Pinocchio' al Teatro Piccolo di Milano, diretto da Antonio Latella che allarga l'orizzonte di questa favola, originariamente pensata per i bambini, anche al mondo degli adulti, di cui il suo Pinocchio è un abilissimo apprendista. Sulle note arrabbiate ma speranzose delle canzoni della rock band americana dei Green Day, si innesca, invece, il musical diretto da Marco Iacomelli, 'Green Day's American Idiot'. Uno spettacolo che canta la vita vera urlando le proprie sconfitte, gli ostacoli superati e quelli ancora da oltrepassare, la discesa nelle tenebre della droga e della rassegnazione, un presente confuso e un futuro irrimediabilmente segnato. O non ancora. In chiusura l'intervista alla scrittrice di origine musulmana più venduta in Turchia: Elif Shafak, che racconta il suo ultimo romanzo 'Le tre Figlie di Eva'. Un percorso di ricerca e di riflessione su alcuni dei temi più dibattuti, quali la spiritualità, la politica, l'amicizia, i sogni infranti e la condizione della donna."