Felini e canidi: tecniche di caccia nella savana, il documentario

Torna "Animal strategies", in onda martedì 14 marzo su Rai5.

"Da sempre si pensa che i predatori prevalgano sulle prede. Ma la realtà è meno netta di quanto si possa immaginare. Il quinto episodio della serie 'Animal Strategies', in onda martedì 14 marzo alle 14.55 su Rai5, spiega quale rapporto c'è tra predatori e prede e quali strategie di sopravvivenza mettono in atto nella savana" viene fatto sapere in una nota dalla tv di Stato.



Si riferisce in conclusione: "Mentre i predatori affilano le proprie armi, le potenziali prede hanno sviluppato una grande capacità di difesa. Il documentario mostra il mondo dei felini e dei canidi che popolano la savana e ci svela le tecniche di caccia, le strategie riproduttive e la lotta quotidiana per la sopravvivenza."