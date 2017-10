Faber in Sardegna: il documentario su Fabrizio De Andrè in Sardegna

In onda lunedì 30 ottobre su Rai5.

"Il complesso rapporto tra Fabrizio De Andrè e un luogo speciale come l'Agnata e la Sardegna e un omaggio alla sua musica indimenticabile. È il film documentario 'Faber in Sardegna', che Rai Cultura propone lunedì 30 ottobre alle 23.45 su Rai5" viene segnalato in una nota dalla tv di Stato.



"Da un lato, rare immagini d'archivio, testimonianze, fotografie e spezzoni di filmati familiari raccontano il De André privato e intimo che, smessi i panni dell'artista, indossa quelli dell'allevatore e del contadino. Dall'altro, la musica di André: quella suonata dai tanti musicisti che ogni anno all'Agnata rendono omaggio al cantautore con concerti unplugged, organizzati dal Festival Time in Jazz in collaborazione con la Fondazione De Andrè (dal 2005 al 2011). Tra le interviste e i protagonisti del documentario ci sono varie personalità della cultura e della musica tra cui Renzo Piano, Paolo Fresu, Danilo Rea, Gianmaria Testa e Cristiano De Andrè" riferisce infine la Rai.