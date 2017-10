Elliott Smith - Heaven Adores You: il docufilm con registrazioni inedite

'Ghiaccio bollente', in onda mercoledì 18 ottobre su Rai5.

"Un'indagine intima nella vita e nella musica di Elliott Smith. È il film-documentario 'Elliott Smith - Heaven Adores You', che Rai Cultura propone mercoledì 18 ottobre alle 23.05 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente'. Guidati dalla migliore produzione musicale del cantante, fra i paesaggi delle tre grandi città in cui Smith ha vissuto - Portland, New York e Los Angeles - il film è un viaggio nella musica di questo artista scomparso troppo presto e le cui canzoni continuano ad avere grande impatto su fan, amici e colleghi" riferisce in una nota la tv di Stato.



"Il quadro che emerge è quello di un musicista virtuoso e al tempo stesso vulnerabile. Diretto da Nikolas Rossi - si descrive infine -, il documentario raccoglie filmati e registrazioni inedite, messe a disposizione dagli amici e dalla famiglia di Smith, con interviste esclusive a chi ha lo conosciuto e ha collaborato con lui. Il produttore Kevin Moyer - amico di Smith fin dai tempi del liceo - ha potuto inserire per la prima volta le musiche originali del cantautore all'interno del film. Tra gli intervistati ci sono la sorella di Elliott, Ashley Smith, i produttori Jon Brion, Rob Schnapf e Larry Crane, i suoi compagni di gruppo negli Heatmiser Neil Gust,Tony Lash e Brandt Peterson, e il fondatore dell'etichetta Kill Rock Stars Slim Moon."