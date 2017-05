Elio svela la leggenda di Semiramide di Rossini, su Rai5

'L'opera italiana', in onda lunedì 8 maggio su Rai5.

"Un'opera perfetta, un monumento della lirica. Una storia di potere e di sensualità, dove il dramma della Regina di Babilonia è magistralmente espresso in una musica dalle proporzioni cristalline" comunica la Rai.



La tv pubblica di Stato specifica: "'Semiramide' è l'opera protagonista del nuovo appuntamento con la serie 'L'opera italiana' in onda lunedì 8 maggio alle 22.05 su Rai5. Elio ripercorre l'opera considerata il testamento estetico che Rossini lascia all'Italia prima di proseguire la sua carriera all'estero."



"Intervengono il soprano Olga Peretyatko, il contralto Marianna Pizzolato, il soprano Cecilia Gasdia, il musicologo Giancarlo Landini, il baritono Michele Pertusi e il direttore d'orchestra Alberto Zedda, recentemente scomparso" viene spiegato in ultimo.