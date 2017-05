Elio racconta la Norma di Bellini, su Rai5

'L'opera italiana', in onda lunedì 15 maggio su Rai5.

"Capolavoro fra i più popolari del romanticismo e cavallo di battaglia di Maria Callas, è l'opera con cui Vincenzo Bellini trionfa sulla scena operistica italiana. Elio racconta 'Norma' nel nuovo appuntamento con la serie 'L'opera italiana', in onda lunedì 15 maggio alle 22.15 su Rai5" viene illustrato in un comunicato dalla tv di Stato.



"Una partitura che esprime in musica un unico complesso di sentimenti: quello di Norma. Un'opera dominata da un'atmosfera notturna, illuminata da luci ora appassionate, ora malinconiche, ora disperate. Intervengono il soprano Renata Scotto, il musicologo Giancarlo Landini, il direttore d'orchestra Michele Mariotti, il baritono Michele Pertusi e lo storico della musica Fabrizio della Seta" informa in ultimo la Rai.