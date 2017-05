Elio alle prese con la Sonnambula di Bellini, su Rai5

Nuovo appuntamento con 'L'opera italiana', in onda lunedì 22 maggio su Rai5.

"È notte. In un piccolo villaggio fra le montagne svizzere un conte è solo nella stanza di una locanda, quand'ecco un'ombra passare leggera davanti la sua finestra. È Amina: la 'Sonnambula' di Vincenzo Bellini, che Elio racconta nel settimo episodio della serie 'L'opera italiana' in onda lunedì 22 maggio alle 22.15 su Rai5. Sulle dolci sponde del Lago di Como il compositore si lasciò sedurre da questo soggetto lirico che trasfigura in pagine di musica sublime il trionfo d'amore di Elvino e di Amina" scrive in una nota la tv di Stato.



"Intervengono il soprano Cinzia Forte, il tenore Francesco Meli, il musicologo Giancarlo Landini, lo storico della musica Fabrizio della Seta, il baritono Michele Pertusi" viene riferito infine dalla Rai.