Edward Hopper, che ispirò Alfred Hitchcock e Wim Wenders: il doc su Rai5

In tv: il documentario 'Edward Hopper', in onda mercoledì 9 agosto su Rai5.

"La vita di un famoso artista statunitense del XX secolo che amava i poeti simbolisti nelle parole di chi lo ha conosciuto - viene scritto in una nota dalla tv di Stato -, in quelle di chi ha preso spunto dalle sue opere per i suoi film e nelle interviste che ha rilasciato. È il documentario 'Edward Hopper', che Rai Cultura propone mercoledì 9 agosto alle 19.25 su Rai5."

La Rai chiarisce quindi: "Il suo destino è già scritto sin dall'infanzia: diventerà uno degli artisti più famosi del XX secolo. Il documentario racconta Hopper dalla formazione nella New York School of Illustrating ai viaggi per conoscere l'Europa, in particolare nella Parigi di inizio Novecento, di cui apprezza l'eleganza e il clima e dove resta affascinato dai poeti simbolisti e dalla pittura impressionista che lo segneranno per sempre."

"Attraverso le parole di chi lo ha frequentato, di registi come Alfred Hitchcock e Wim Wenders che si sono ispirati ai suoi quadri, ma anche grazie alle interviste che egli stesso ha rilasciato, vengono così ripercorse le tappe fondamentali di un uomo che da piccolo disegnava le navi e da grande pensava di fare l'ingegnere navale. E invece è diventato Edward Hopper" si comunica in ultimo.