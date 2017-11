Earthflight: sorvolando il Pianeta, dall'asia e australia

In onda domenica 5 novembre su Rai5.

"Un viaggio trasportati dai lorichetti arcobaleno e dalle rondini, per un volo mozzafiato sopra Asia e Australia" viene scritto in una nota della Rai.



La tv pubblica di Stato fa sapere in ultimo: "Il nuovo episodio della serie 'Earthflight: sorvolando il Pianeta', in onda domenica 5 novembre alle 22.05 su Rai5, sorvola la Gold Coast australiana e la Grande Muraglia sul dorso di uccelli abituati a volare accanto a ultraleggeri, con l'aiuto di telecamerine e droni."