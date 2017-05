Dire Straits: dagli esordi allo scioglimento, il documentario

Nuovo appuntamento con la serie 'Rock Legends', in onda martedì 16 maggio su Rai5.

"La storia dei Dire Straits dai primi passi a Londra negli anni Settanta fino al successo oltreoceano e al definitivo scioglimento della band, nel 1995. Il nuovo episodio della serie 'Rock Legends', in onda martedì 16 maggio alle 19.00 e in replica alle 23.40 su Rai5, ripercorre le vicende di una delle band più autorevoli del rock inglese. - viene rivelato in un comunicato della tv di Stato - Attraverso materiale d'archivio e video musicali di brani come 'Brothers in Arms' e 'Calling Elvis', l'episodio parte dagli esordi a Londra, dove i fratelli Mark e David Knopfler si trasferirono da Leeds per cercare di decollare nella musica, a seguito di qualche modesta esperienza in diverse band, e si conclude con l'addio di David Knopfler e lo scioglimento definitivo nel 1995. Nel corso della puntata inoltre, personalità della stampa specializzata tracciano un profilo critico dei loro dischi".