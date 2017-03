Depeche Mode: il documentario su Rai5

Torna 'Ghiaccio Bollente' con i Depeche Mode, in onda lunedì 13 marzo su Rai5.

"Dal synth pop inglese al glam rock e heavy metal americano, dai Depeche Mode ai Bon Jovi. Doppio appuntamento - lunedì 13 marzo dalle 18.40 su Rai5 - con la musica di 'Ghiaccio Bollente'. Si comincia, per la serie 'Rock Legends', con il gruppo capitanato da Dave Gahan, che in una carriera trentennale ha rivoluzionato la scena del synth pop inglese" espongono in una nota dalla tv di Stato.



"I Depeche Mode hanno infatti alternato diverse fasi e hanno lasciato spazio nella loro musica a diversi generi musicali, come il pop rock, la new wave e anche la dance alternativa, fino a consolidarsi come una delle band più influenti degli ultimi trent'anni" prosegue la Rai.



Si continua in ultimo: "Il documentario mostra materiale d'archivio, video musicali come 'I feel loved' e 'Wrong', e approfondimenti con i critici musicali e giornalisti John Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (BBC Radio 6). In 'Video Killed The Radio Star', alle 19.00, il chitarrista Richie Sambora e il regista Wayne Isham spiegano il loro rapporto creativo durante la produzione dei video musicali di Bon Jovi."