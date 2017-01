Dentro la musica con il Fidelio diretto da Pappano

"Il maestro Antonio Pappano, direttore musicale della Royal Opera House, Covent Garden, dal 2005 è anche direttore stabile dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per la musica sinfonica" spiega in un comunicato la Rai.



La tv pubblica espone dunque: "Un'esperienza che Rai Cultura racconta in 'Dentro la musica', in onda giovedì 19 gennaio alle 21.15 su Rai5. Il documentario si concentra in particolare sulle prove del 'Fidelio' che ha inaugurato la stagione 2016-2017 dell'Accademia di Santa Cecilia. Il documentario è il secondo di tre appuntamenti che Rai Cultura dedica a tre grandi eccellenze in tre grandi città: Torino, Roma e Milano. Tre città, tre orchestre, tre storie di musica, fra loro diverse eppure unite idealmente dalla grande passione per la musica e per il far musica insieme. Regia di Francesca Nesler e Roberto Giannarelli."



"A seguire, alle 22.05, Rai5 propone il 'Fidelio' di Ludwig van Beethoven in forma di concerto, eseguito dall'Accademia di Santa Cecilia presso l'Auditorium Parco della Musica - Sala Santa Cecilia nell'ottobre 2016 ad inaugurazione della stagione sinfonica. Direttore Antonio Pappano, tenore Simon O'Neill (Florestano), Rachel Willis-Sørensen soprano (Leonore), Gúnther Groissböck basso (Rocco). Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Regia di Carlo Gallucci" viene illustrato in conclusione.