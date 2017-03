Dave Grohl: dai Nirvana ai Foo Fighters , il documentario

La nascita dei Foo Fighters a 'Rock Legends', in onda martedì 14 marzo su Rai5.

"Con una carriera di oltre vent'anni e con oltre 11 milioni di album venduti - riporta in una nota la Rai -, i Foo Fighters sono dei giganti nel mondo del rock contemporaneo. Le loro origini risalgono ai primi progetti musicali di un adolescente Dave Grohl. Quando i Nirvana, il gruppo di Grohl, hanno vissuto la loro tragica fine con il suicidio del front man Kurt Cobain, Grohl ha iniziato a lavorare con le canzoni che aveva scritto in tour, per produrre il primo album dei Foo Fighters."



"Con 2 Grammy, più album tra cui un best of e un EP nel 2015, i Foo Fighters rappresentano una delle band più prolifiche e più performanti al mondo. Il nuovo episodio della serie in prima visione 'Rock Legends', in onda martedì 14 marzo alle 19.00 su Rai5 per 'Ghiaccio bollente', racconta la loro storia con materiale d'archivio, video musicali e interviste ai giornalisti John Aizlewood (Evening Standard), Danielle Perry (XFM), Will Hodgkinson (The Times) e Camilla Pia (BBC Radio 6)" spiega in conclusione la tv di Stato.