Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia, tra le mure di casa: il doc

'Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia': il documentario lunedì 8 maggio su Rai5.

"Mario Pirovano, storico assistente di Dario Fo e Franca Rame, guida gli spettatori attraverso le stanze dell'appartamento della coppia, in Corso di Porta Romana a Milano, nel nuovo appuntamento con 'Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia', in onda lunedì 8 maggio alle 21.15 su Rai5. Attraverso un racconto intimo e personale, Pirovano descrive il rapporto d'amore e convivenza dei due artisti nella quotidianità, tra ricordi e aneddoti. La vita matrimoniale di Dario e Franca fu spesso travagliata e conflittuale: numerosi furono i tradimenti da entrambe le parti, tanto che la Rame arrivò a lasciare Fo in diretta tv, anche se la separazione durò poco" viene esposto in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai spiega in ultimo: "Gli scontri vennero sempre appianati e risolti attraverso il lavoro insieme e il perseguimento di un fine comune: fare teatro. Un sodalizio, quello tra i due artisti, contrassegnato dalla pratica congiunta della scrittura notturna, dalla condivisione di ogni aspetto degli spettacoli, dal lavoro intenso, e, in fin dei conti, dall'amore, nonostante tutto. Stefano Benni e Antonio Ricci ricordano Dario e Franca, le loro passioni e le loro battaglie. La puntata contiene materiali di repertorio da 'Coppia aperta, quasi spalancata', 'Maria sotto la croce' (da 'Mistero buffo'), 'Parliamo di donne. La donna grassa', 'Le nozze di Cana' (da 'Mistero buffo')."