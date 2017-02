Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia: si riparte dall'infanzia

Secondo appuntamento con il ciclo inedito di documentari 'Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia, in onda lunedì 20 febbraio su Rai5.

"L'infanzia di Dario Fo e Franca Rame: sono le loro parole a raccontarla nel secondo appuntamento con il ciclo inedito di documentari 'Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia' - viene spiegato in un comunicato della tv di Stato -, che Rai Cultura propone lunedì 20 febbraio alle 21.15 su Rai5. Fo, figlio di un capostazione coinvolto attivamente nella Resistenza e di una casalinga ex contadina, trascorre i suoi primi anni tra Porto Valtravaglia, sul lago Maggiore, e Luino, contrassegnati dai giochi spericolati col fratello Fulvio e dalla frequentazione di bambini di varie provenienze, figli dei soffiatori di vetro venuti da lontano per lavorare nelle fonderie locali."



Dalla Rai si comunica infine: "Proprio ascoltando i racconti esotici dei compagni, spesso narrati in una commistione tra italiano e altre lingue o in dialetto lombardo, matura in lui la vocazione all'affabulazione e la parallela passione per il canto. La Rame, figlia di attori viaggianti, marionettisti e burattinai - la celebre 'Famiglia Rame' - cresce a bordo della 'Balorda', la corriera con cui i suoi trasportano scene e compagnia in giro per tutta la Lombardia. L'infanzia e la giovinezza trascorrono sul palcoscenico, in qualità di attrice e tuttofare in una compagnia che discende direttamente dalla pratica dei Comici dell'Arte. A raccordare le testimonianze dei due attori sono gli interventi di Jacopo Fo e Mauro Carbonoli e inserti degli spettacoli 'Storia della tigre e altre storie' (1984), 'Isabella, tre caravelle e un cacciaballe' (1982), 'Fabulazzo osceno' (1986), 'Mistero Buffo' (1986), 'Sesso, grazie tanto per gradire' (1996)."