Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia, quando approdano al cinema

Quarto appuntamento con il ciclo inedito di documentari 'Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia', in onda lunedì 6 marzo su Rai5.

"Gli anni del cinema e dell'impegno in Tv con Carosello e poi le farse e la scoperta di un uso 'acrobatico' del corpo. Sono le esperienze artistiche di Dario Fo e Franca Rame raccontate nel quarto appuntamento con il ciclo inedito di documentari 'Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia' - viene scritto in una nota della tv di Stato -, in onda lunedì 6 marzo alle 21.15 su Rai5. Nella seconda metà degli anni '50 Dario Fo e Franca Rame approdano a Roma e al cinema: nel 1956 girano 'Lo svitato' con la regia di Carlo Lizzani, un film che illustra con una buona dose di satira il cambiamento vorticoso che ha investito l'Italia post-bellica sullo sfondo di una Milano frenetica."



Si precisa dunque: "La pellicola non incontra, però, il favore del pubblico. Parallelamente i due artisti intraprendono l'avventura del Carosello, mentre Franca rifiuta un ruolo in 'Senso' di Luchino Visconti ed entra in una compagnia di giro, che abbandona poco dopo per dedicarsi, con Dario, alle farse. I testi di Fo si ispirano a Feydeau, a Labiche e agli autori russi: vengono così alla luce i 'Quattro Atti Unici', in scena al Piccolo Teatro, e 'Quattro Farse': oltre ad un nuovo uso della scrittura scenica, che molto mutua dalla commedia dell'arte, incentrando lo sviluppo delle trame intorno alla 'chiave' - il numero comico -, la coppia si avventura alla scoperta dell'utilizzo inedito e quasi acrobatico del corpo."



"Fo e Rame sono ormai capocomici: nel 1959 aprono la stagione dell'Odeon di Milano con 'Gli Arcangeli non giocano a flipper' - segnala in ultimo la Rai -, prima commedia in tre atti dei due, che resta in scena tre mesi a cui ne seguono otto di tournée nazionale. Nella puntata anche interventi di Jacopo Fo, del critico cinematografico Domenico Argentieri e di Gianni Minà, ed estratti da 'Caino e Abele' (1982), 'Storia della tigre e altre storie' (1992), dalle farse e dagli atti unici, dalle commedie e dai Caroselli."