Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia, dalla censura di Canzonissima

Nuova puntata di 'Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia', in onda lunedì 13 marzo su Rai5.

"Il teatro d'impegno con le commedie scritte negli anni Sessanta e l'episodio di 'Canzonissima', che scatenò le reazioni della censura e fece allontanare dal video per un lungo periodo Dario Fo e Franca Rame. Sono le esperienze artistiche raccontate nel quinto appuntamento con il ciclo inedito di documentari 'Dario Fo e Franca Rame. La nostra storia', in onda lunedì 13 marzo alle 21.15 su Rai5" espongono in una nota dalla Rai.



"Negli anni Sessanta inizia l'avventura artistica di Dario Fo e Franca Rame, che decidono di diventare capocomici, di scrivere e di mettere in scena le loro commedie" prosegue la tv di Stato.



"Questi anni li vedono alla ribalta con 'Chi ruba un piede è fortunato in amore' e 'Aveva due pistole con gli occhi bianchi e neri': due commedie in cui ironia e satira sono gli strumenti retorici prescelti per rivelare le contraddizioni del presente, con espliciti riferimenti alla realtà politica e sociale coeva" si continua.



"Il teatro della coppia adottò una forma surreale, costellata da gag, in cui la musica costituiva una componente fondamentale dello spettacolo, che appariva strutturalmente organico e solido e non più articolato in frammentari siparietti. A comporre le musiche per la Compagnia Fo-Rame è Fiorenzo Carpi, con cui nacque un vero e proprio sodalizio. In quegli anni la coppia collabora anche con Ornella Vanoni e Enzo Jannacci, con il quale compone 'Ho visto un re'. Nel 1962 Dario e Franca tornano in televisione per partecipare, per la prima volta, a un programma di primo piano, 'Canzonissima', non solo come attori ma anche come autori" viene osservato.



"Gli sketch di grande attualità politica scatenarono aspre polemiche sui giornali: non si era mai vista in televisione la trattazione così diretta e dissacrante di 'temi caldi' dell'attualità come la mafia, le morti bianche, lo sfruttamento dei lavoratori" si osserva.



Si conclude: "La censura di quegli anni, particolarmente feroce, scatta puntuale e lo sketch sulle morti sul lavoro, previsto nella puntata n. 7, non andò mai in onda. Dario e Franca decisero di abbandonare 'Canzonissima' e per i successivi 15 anni sparirono dalla televisione. A corredo della puntata, i frammenti della giullarata da 'Il cieco e lo storpio' (1982). Tra le testimonianze della puntata quelle di Jacopo fo, Gianni Minà e Martina Carpi."